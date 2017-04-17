Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

Ночью 17 апреля во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Напомним, с 19 апреля в Украине ожидается существенное похолодание.