Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

10:30, 17 апреля 2017
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Ночью 17 апреля во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net
В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди (карта)

"Ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Напомним, с 19 апреля в Украине ожидается существенное похолодание.

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