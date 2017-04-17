В Киеве сегодня без осадков, днем до +10°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 17 апреля, в столице без осадков, днем до +10°.

В Киеве сегодня без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 19:55.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +18°.

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