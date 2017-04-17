В Киеве сегодня без осадков, днем до +10°
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 17 апреля, в столице без осадков, днем до +10°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.
После Пасхи в Украине значительно похолодает - синоптик
Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 19:55.
Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +18°.
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Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 58 %
Восход: 05:58
Закат 20:13
Фаза луны:
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