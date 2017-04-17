В Украине сегодня ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +18°.

В Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН

На востоке пройдут дожди. Теплее всего будет в Луганской и Харьковской областях - до +14°. Жителей южных регионов также ожидают осадки, температура днем до +18°.

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На западе Украины синоптики обещают переменную облачность. В Черновицкой области столбик термометра поднимется до +10°.

В северных областях без осадков, температура днем – до +11°. В центре Украины сегодня облачно с прояснениями, до +11°.

Прогноз на 17 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 апреля - день Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

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