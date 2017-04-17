Снежная Пасха: в некоторых районах Беларуси выпало более 10 см снега (фото)

01:26, 17 апреля 2017
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В Нарочи высота снежного покрова составила 12 см.

В Беларуси выпал весенний снег / Альфред Микус via vk.com
В Беларуси выпал весенний снег / Альфред Микус via vk.com

В некоторых районах Беларуси Пасха стала снежной. До 12 сантиметров снега выпало в ночь на 17 апреля в отдельных районах на северо-западе Беларуси, сообщает БелТА.

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Наибольшее количество снега выпало в городском поселке Нарочь (12 см) и Линтупи (11 см). В других районах высота снежного покрова составила от 1 до 7 см.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Украину заходит похолодание, которое продлится около недели.

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