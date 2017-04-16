Украину на неделю накроет похолодание - синоптик

Сегодня еще тепло, а уже со вторника в Украину приходит похолодание, которое продлится около недели.

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Дневная температура постепенно будет опускаться ниже +10 градусов днем, ночью до 0-4 градусов тепла и местами до 1-5 градусов мороза, сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"Сегодня в Украине дожди после прекрасного утра, а завтра, 17 апреля будет сухо, но, повторяю, похолодает. Особенно холодно будет в квартирах, и на улице также. Поэтому с одеждой и зимними пледами нечто покомбінуйте", - говорится в сообщении.

В Киеве сегодня еще относительно тепло, в течение дня пойдет дождь. Завтра и на ближайшее время будет холодно.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине ожидаются сильные порывы ветра и заморозки ночью. Днем температура ожидается в пределах +11+13°, на юге и востоке отметки термометра поднимутся до +17°.