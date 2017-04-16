Украину на неделю накроет похолодание - синоптик
Сегодня еще тепло, а уже со вторника в Украину приходит похолодание, которое продлится около недели.
Дневная температура постепенно будет опускаться ниже +10 градусов днем, ночью до 0-4 градусов тепла и местами до 1-5 градусов мороза, сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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"Сегодня в Украине дожди после прекрасного утра, а завтра, 17 апреля будет сухо, но, повторяю, похолодает. Особенно холодно будет в квартирах, и на улице также. Поэтому с одеждой и зимними пледами нечто покомбінуйте", - говорится в сообщении.
В Киеве сегодня еще относительно тепло, в течение дня пойдет дождь. Завтра и на ближайшее время будет холодно.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине ожидаются сильные порывы ветра и заморозки ночью. Днем температура ожидается в пределах +11+13°, на юге и востоке отметки термометра поднимутся до +17°.
Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°