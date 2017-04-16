В высокогорье Карпат сохраняется значительная лавинная опасность

Риск схода лавин достаточно высокий в Ивано-Франковской области.

В Карпатах есть риск схода лавин / Фото УНИАН

В связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской области сегодня ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В воскресенье в Украине днем ожидается температура в пределах +11+13°, на юге и востоке отметки термометра поднимутся до +17°.

По данным Укргидрометцентра, 16-17 апреля в большинстве областей Левобережья на почве будут заморозки 0-5°.

"Ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.