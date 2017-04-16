Синоптики предупреждают о порывистом ветре на Пасху

10:31, 16 апреля 2017
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В ночь на понедельник в некоторых регионах возможны заморозки.

Украинцев предупреждают о сильном ветре / Югополис
Украинцев предупреждают о сильном ветре / Югополис

В Украине сегодня ожидаются сильные порывы ветра. Как сообщает Укргидрометцентр, в ближайшие часы и до конца суток 16 апреля порывы ветра 15-20 м/сек".

После Пасхи в Украине значительно похолодает - синоптик

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Днем температура ожидается в пределах +11+13°, на юге и востоке отметки термометра поднимутся до +17°.

По данным Укргидрометцентра, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве будут заморозки 0-5°.

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