Синоптики предупреждают о порывистом ветре на Пасху

В ночь на понедельник в некоторых регионах возможны заморозки.

Украинцев предупреждают о сильном ветре / Югополис

В Украине сегодня ожидаются сильные порывы ветра. Как сообщает Укргидрометцентр, в ближайшие часы и до конца суток 16 апреля порывы ветра 15-20 м/сек".

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Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Днем температура ожидается в пределах +11+13°, на юге и востоке отметки термометра поднимутся до +17°.

По данным Укргидрометцентра, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве будут заморозки 0-5°.