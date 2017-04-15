В Украину вернутся заморозки до -5°

16-17 апреля в Украине ожидаются заморозки.

Кое-где ожидаются заморозки до -5° / getbg.net

На Пасху, 16 апреля, дожди почти по всей территории Украины. Солнечно будет только на Луганщине, Запорожье и в Крыму.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Днем температура ожидается в пределах +11+13°, на юге и востоке отметки термометра поднимутся до +17°.

По данным Укргидрометцентра, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве будут заморозки 0-5°, передает ГСЧС.

"Ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.