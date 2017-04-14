На Днепропетровщине в пасхальную ночь прогнозируют заморозки
Небольшой дождь возможен в субботу.
В пасхальные выходные, 15 и 16 апреля в Днепропетровской области будет облачно с прояснениями. Об этом на пресс-конференции в ИА "Мост-Днепр" сообщил начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак.
Синоптик рассказала о погоде на Пасху: днем – дожди, ночью – заморозки
"Температура ночью +2…+7, в ночь на Пасху возможны заморозки, днем будет от +11 до +19. По предварительному прогнозу Украинского Гидрометцентра, 17-18 апреля будет наблюдаться переменная облачность без осадков, температура воздуха днем от +10 до +15. В ночь на 18-е апреля снова возможны заморозки. До 20 апреля очень тепло не будет", - цитирует синоптика местный портал 056.ua.
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье в Крыму до +19°.
Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°