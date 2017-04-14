На Днепропетровщине в пасхальную ночь прогнозируют заморозки

Небольшой дождь возможен в субботу.

В ночь на воскресенье возможны заморозки / moldova24.net

В пасхальные выходные, 15 и 16 апреля в Днепропетровской области будет облачно с прояснениями. Об этом на пресс-конференции в ИА "Мост-Днепр" сообщил начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак.

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"Температура ночью +2…+7, в ночь на Пасху возможны заморозки, днем будет от +11 до +19. По предварительному прогнозу Украинского Гидрометцентра, 17-18 апреля будет наблюдаться переменная облачность без осадков, температура воздуха днем от +10 до +15. В ночь на 18-е апреля снова возможны заморозки. До 20 апреля очень тепло не будет", - цитирует синоптика местный портал 056.ua.

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье в Крыму до +19°.