У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

В пятницу, 14 апреля, в акватории к северо-востоку от острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,7.

У берегов Тайваня произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на метеослужбу Тайваня.

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Гипоцентр землетрясения находился на глубине 177 км, в точке с координатами 25,16 градуса северной широты и 122,33 градуса восточной долготы, примерно в 59 км от города Цзилун.

Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 13 апреля в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4.