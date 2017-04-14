У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

16:02, 14 апреля 2017
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В пятницу, 14 апреля, в акватории к северо-востоку от острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Тайваня произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на метеослужбу Тайваня.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 177 км, в точке с координатами 25,16 градуса северной широты и 122,33 градуса восточной долготы, примерно в 59 км от города Цзилун.

Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 13 апреля в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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