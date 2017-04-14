После Пасхи в Украине значительно похолодает - синоптик

14:31, 14 апреля 2017
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С 19 апреля в Украине ожидается существенное похолодание.

С 19 апреля в Украине похолодает / УНИАН
С 19 апреля в Украине похолодает / УНИАН

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Пасхальные выходные в Украине пройдут с дождями и прохладной погодой (карта)

"По предварительным прогнозам, с 19 апреля ожидается серьезный, мощный и длительный заход холодного воздуха. То есть существенно похолодает в Украине.

Дневная температура не будет превышать +10 градусов, а будет ниже, а ночью вероятны "нули" и даже ниже.

При сочетании осадков и низкой температуры, то есть около нуля и ниже, возможен мокрый снег", - пишет Диденко.

По ее словам, наиболее неблагоприятной погода будет в западных областях Украины.

Напомним, в эти выходные в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье в Крыму до +19°.

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