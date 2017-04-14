Во Флориде подростки поймали 4-метрового питона, пострадавшего от лесного пожара (видео)

Недалеко от города Пемброк-Пайнс в штате Флорида (США) подростки поймали 4-метрового питона, который пострадал от лесного пожара.

Во Флориде нашли питона, пострадавшего от пожара / Pembroke Pines Police Department

О необычной "находке" подростки сообщили в полицию, передает The Weather Channel.

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У питона обнаружили ожоги, сейчас животное доставили в заказник Everglades Holiday Park, где специалисты смогут оценить его состояние.

Пожарные предупреждают, что сейчас во Флориде из-за масштабных лесных пожаров существует большая вероятность встретить змей или других диких животных, которые спасаются от дыма и пламени.

В свою очередь полицейские в подобных случаях рекомендуют звонить в службу спасения.

Напомним, на затопленной дороге в Австралии обнаружили акулу.