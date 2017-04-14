Во Флориде подростки поймали 4-метрового питона, пострадавшего от лесного пожара (видео)

13:03, 14 апреля 2017
1566

Недалеко от города Пемброк-Пайнс в штате Флорида (США) подростки поймали 4-метрового питона, который пострадал от лесного пожара. 

Во Флориде нашли питона, пострадавшего от пожара / Pembroke Pines Police Department
Во Флориде нашли питона, пострадавшего от пожара / Pembroke Pines Police Department

О необычной "находке" подростки сообщили в полицию, передает The Weather Channel.

На севере Китая бушевал лесной пожар, есть погибшие

У питона обнаружили ожоги, сейчас животное доставили в заказник Everglades Holiday Park, где специалисты смогут оценить его состояние.

Пожарные предупреждают, что сейчас во Флориде из-за масштабных лесных пожаров существует большая вероятность встретить змей или других диких животных, которые спасаются от дыма и пламени.

В свою очередь полицейские в подобных случаях рекомендуют звонить в службу спасения.

Напомним, на затопленной дороге в Австралии обнаружили акулу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
13 мая в Украине будет прохладно и с дождями 13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток
В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми
Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео) Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)
В Киеве сегодня до +18°, без осадков В Киеве сегодня до +18°, без осадков
Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео) Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео)
В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
Лента новостей