Пасхальные выходные в Украине пройдут с дождями и прохладной погодой (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье в Крыму до +19°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +13°. В воскресенье пройдет ливень, +3°...+13°.
Во Львове завтра ожидается дождь, ночью +5°, днем +13°. В воскресенье ливень, +1°...+10°.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на востоке днем до +19° (карта)
В Луцке в субботу ночью +7°, днем +13°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +1°, днем +11°, также ожидаются осадки.
В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +5°...+13°. В воскресенье до +12°, дождь.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье +6°...+17°.
В Харькове в субботу ливень, температура ночью +3°, днем +11°. В воскресенье +6°...+14°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +7°...+17°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +6°...+16°. В воскресенье +9°...+19°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье солнечно, температура до +15°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье температура до +18°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье +7°...+18°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +12°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -4°, днем +11°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +6°, днем +14°. В воскресенье пройдет ливень, ночью +2°, днем до +13°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +15°. В воскресенье температура днем +12°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра солнечно, +12°, в воскресенье ливень, температура воздуха -3° …+11°.
В Затоке в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем до +15°. В воскресенье пройдет дождь, до +15°.
В Бердянске на выходных без осадков, в субботу температура +5° …+16°, в воскресенье до +14°.
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Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°