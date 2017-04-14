Пасхальные выходные в Украине пройдут с дождями и прохладной погодой (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье в Крыму до +19°.

На Пасху в Украине будет прохладно / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +13°. В воскресенье пройдет ливень, +3°...+13°.

Во Львове завтра ожидается дождь, ночью +5°, днем +13°. В воскресенье ливень, +1°...+10°.

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В Луцке в субботу ночью +7°, днем +13°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +1°, днем +11°, также ожидаются осадки.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +5°...+13°. В воскресенье до +12°, дождь.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье +6°...+17°.

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +3°, днем +11°. В воскресенье +6°...+14°, пройдет дождь.

Прогноз на 15 апреля / УНИАН

Прогноз на 16 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +7°...+17°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +6°...+16°. В воскресенье +9°...+19°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье солнечно, температура до +15°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье температура до +18°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье +7°...+18°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +12°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -4°, днем +11°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +6°, днем +14°. В воскресенье пройдет ливень, ночью +2°, днем до +13°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +15°. В воскресенье температура днем +12°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра солнечно, +12°, в воскресенье ливень, температура воздуха -3° …+11°.

В Затоке в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем до +15°. В воскресенье пройдет дождь, до +15°.

В Бердянске на выходных без осадков, в субботу температура +5° …+16°, в воскресенье до +14°.

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