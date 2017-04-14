В Уругвае из-за наводнения почти 1700 человек покинули свои дома
Из-за разлива реки Куарейм на севере Уругвая 1675 человек были вынуждены покинуть свои дома.
Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает ТАСС.
Наводнения затопили Кашмирскую долину
"645 человек были эвакуированы, 1030 человек уехали самостоятельно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди эвакуированных 268 несовершеннолетних. Пострадавших разместили во временных убежищах
Река Куарейм вышла из берегов после того, как 9 апреля на Артигас и департамент Ривера за сутки обрушилась месячная норма осадков. На данный момент уровень воды в реке уже начал снижаться и 13 апреля установился на отметке 8,8 м.
Напомним, в результате горного обвала, который произошел на индонезийском острове Ява, погибли четыре человека.
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