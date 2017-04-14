В Уругвае из-за наводнения почти 1700 человек покинули свои дома

Из-за разлива реки Куарейм на севере Уругвая 1675 человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает ТАСС.

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"645 человек были эвакуированы, 1030 человек уехали самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди эвакуированных 268 несовершеннолетних. Пострадавших разместили во временных убежищах

Река Куарейм вышла из берегов после того, как 9 апреля на Артигас и департамент Ривера за сутки обрушилась месячная норма осадков. На данный момент уровень воды в реке уже начал снижаться и 13 апреля установился на отметке 8,8 м.

Напомним, в результате горного обвала, который произошел на индонезийском острове Ява, погибли четыре человека.