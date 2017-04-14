Наводнения и оползни разрушили в Индонезии сотни домов

10:31, 14 апреля 2017
803

В последние дни индонезийская провинция Ачех страдает от наводнений и оползней.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Floodlist со ссылкой на местные власти.

Наводнения затопили Кашмирскую долину

Отмечается, что от стихии пострадали 11 деревень в разных районах. По предварительным данным, два человека погибли, еще один пропал без вести. Всего пострадали более 1700 людей, повреждены 298 домов.  

По информации метеорологов, за сутки в аэропорту Ньяк Дьен выпало 110 мм осадков. Во многих близлежащих районах зафиксировано 50 мм до 70 мм.

Напомним, в результате горного обвала, который произошел на индонезийском острове Ява, погибли четыре человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня до +18°, без осадков В Киеве сегодня до +18°, без осадков
Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта) Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта)
Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео) Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
Лента новостей