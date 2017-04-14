Наводнения и оползни разрушили в Индонезии сотни домов

В последние дни индонезийская провинция Ачех страдает от наводнений и оползней.

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Об этом сообщает Floodlist со ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что от стихии пострадали 11 деревень в разных районах. По предварительным данным, два человека погибли, еще один пропал без вести. Всего пострадали более 1700 людей, повреждены 298 домов.

По информации метеорологов, за сутки в аэропорту Ньяк Дьен выпало 110 мм осадков. Во многих близлежащих районах зафиксировано 50 мм до 70 мм.

Напомним, в результате горного обвала, который произошел на индонезийском острове Ява, погибли четыре человека.