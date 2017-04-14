Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

Ночью 15-16 апреля во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, ночью 15 апреля в западных и Житомирской областях, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +19°.