В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +11°

08:30, 14 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 апреля в столице пройдет дождь, днем до +11°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5.0 м/с.

На западе Украины 14 апреля ожидаются заморозки

Солнце в столице взошло в 06:07, а зайдет в 19:50. 

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 14 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +19°.

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