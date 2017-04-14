Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на востоке днем до +19° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +19°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке переменная облачность, в Харьковской области ожидается дождь с грозой. Теплее всего будет в Луганской области – до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура днем до +17°.

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На западе Украины синоптики обещают дожди. В Черновицкой области столбик термометра поднимется до +14°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура днем – до +11°. В центре Украины сегодня практически без осадков, до +14°.

Прогноз на 14 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.

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