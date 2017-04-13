Завтра в Киеве пройдет дождь, днем до +11°

17:00, 13 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 апреля, в столице пройдет дождь, днем до +11°.

В Киеве завтра пройдет дождь / kyiv.depo.ua
В Киеве завтра пройдет дождь / kyiv.depo.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +7°. Ветер западный и северо-западный, до 5.6 м/с.

На западе Украины 14 апреля ожидаются заморозки

Солнце в столице взойдет в 06:07, а зайдет в 19:50. 

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +19°.

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