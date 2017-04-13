В Украине завтра местами пройдут дожди, на востоке днем до +19° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +19°.
На востоке облачно с прояснениями, в Харьковской области ожидается гроза. Теплее всего будет на Луганщине - до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +17°.
На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди. Теплее всего будет в Черновицкой области - до +14°.
В северных областях также ожидаются осадки, температура - до +11°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 14 апреля
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Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 58 %
Восход: 05:58
Закат 20:13
Фаза луны:
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