В Украине завтра местами пройдут дожди, на востоке днем до +19° (видеопрогноз)

16:30, 13 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +19°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН
В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке облачно с прояснениями, в Харьковской области ожидается гроза. Теплее всего будет на Луганщине - до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +17°.

На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди. Теплее всего будет в Черновицкой области - до +14°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура - до +11°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +14°.

Согласно народному прогнозу, 14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.

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