Новая Зеландия готовится к мощному шторму
Новая Зеландия готовится к очередному мощному шторму, проводится эвакуация.
Ожидается, что циклон "Кук" обрушится на Северный остров вечером 13 апреля, передает Reuters.
Техас пострадал от сильного шторма (фото, видео)
Метеорологи предупреждают о порывах ветра до 150 км/ч, существует угроза подтоплений и схода оползней.
Из приморских районов эвакуировали местных жителей, сейчас они находятся в убежищах.
Из-за надвигающийся стихии закрыли более 100 учебных заведений. Местные власти просят людей пересмотреть свои планы на пасхальные выходные и не посещать населенные пункты, которым угрожает опасность.
Национальная авиакомпания Air New Zealand предупредила, что из-за непогоды многие рейсы перенесут или отменят.
Напомним, ранее тропический циклон "Кук" обрушился на Новую Каледонию, пострадали четыре человека.
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