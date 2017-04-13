Новая Зеландия готовится к мощному шторму

15:44, 13 апреля 2017
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Новая Зеландия готовится к очередному мощному шторму, проводится эвакуация.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ожидается, что циклон "Кук" обрушится на Северный остров вечером 13 апреля, передает Reuters.

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Метеорологи предупреждают о порывах ветра до 150 км/ч, существует угроза подтоплений и схода оползней.

Из приморских районов эвакуировали местных жителей, сейчас они находятся в убежищах.

Из-за надвигающийся стихии закрыли более 100 учебных заведений. Местные власти просят людей пересмотреть свои планы на пасхальные выходные и не посещать населенные пункты, которым угрожает опасность.

Национальная авиакомпания Air New Zealand предупредила, что из-за непогоды многие рейсы перенесут или отменят.

Напомним, ранее тропический циклон "Кук" обрушился на Новую Каледонию, пострадали четыре человека.

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