В результате наводнений в Индонезии погибли два человека
В результате наводнений в индонезийской провинции Ачех погибли два человека.
Еще один человек пропал без вести, разрушены сотни домов, передает Xinhua со ссылкой на официального представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
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Сильные ливни привели к катастрофе в районах Ачех Тенгара и Ачех Барат. В настоящее время идут поиски пропавшего, еще трое человек, смытых потоком, были найдены без сознания.
Представитель агентства также сообщил, что сильные потоки разрушили 298 домов, вынудив большое число людей покинуть дома и укрыться в мечетях и других безопасных местах.
Напомним, не менее 320 человек погибли в результате наводнений и схода оползней в колумбийском муниципалитете Мокоа.
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