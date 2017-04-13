В результате наводнений в Индонезии погибли два человека

В результате наводнений в индонезийской провинции Ачех погибли два человека.

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Еще один человек пропал без вести, разрушены сотни домов, передает Xinhua со ссылкой на официального представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

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Сильные ливни привели к катастрофе в районах Ачех Тенгара и Ачех Барат. В настоящее время идут поиски пропавшего, еще трое человек, смытых потоком, были найдены без сознания.

Представитель агентства также сообщил, что сильные потоки разрушили 298 домов, вынудив большое число людей покинуть дома и укрыться в мечетях и других безопасных местах.

Напомним, не менее 320 человек погибли в результате наводнений и схода оползней в колумбийском муниципалитете Мокоа.