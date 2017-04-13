На западе Украины 14 апреля ожидаются заморозки

13:30, 13 апреля 2017
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В пятницу, 14 апреля, в западных областях Украины ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / getbg.net
В Украине ожидаются заморозки / getbg.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 14 апреля местами в западной части страны на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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