В Чили произошло землетрясение

12:33, 13 апреля 2017
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В четверг, 13 апреля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8

Эпицентр подземных толчков располагался в 51 км на северо-запад от города Овалье. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан-Резави погиб один человек, 34 получили ранения.

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