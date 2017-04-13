В Кыргызстане спасли собаку, которая 44 дня провела под снегом после схода лавины

Собака выжила, проведя 44 дня под снегом после схода лавины в Джалал-Абадской области Кыргызстана.

В Кыргызстане собака провела под снегом 44 дня / УНИАН

Об этом сообщил хозяин собаки Конушбай Бектурганов, передает Turmush.

Читайте также В результате схода лавины в Австрии погибли четыре человека (видео)

Еще 18 февраля снежная лавина накрыла сарай, в котором находились 8 голов мелкого рогатого скота.

"Ночью собака лежала под тандыром (уличная печь – ред). Сошедшая лавина накрыла место, где стоял тандыр, собака не успела выскочить. 4 апреля я работал по хозяйству, вдруг услышал собачий лай. Начал прислушиваться, пошел по направлению к звуку. По пути провалился в яму, а когда вытащил ногу, то увидел там свою собаку. Я помог ей выбраться из ямы", - рассказал Бектурганов.

По его словам, животное лежало в сырой земле.

"Сейчас мы ее усиленно откармливаем, чтобы собака восстановилась", - добавил он.

Напомним, на горнолыжном курорте в Японии в результате схода снежной лавины пострадали десятки человек.