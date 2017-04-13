Число жертв наводнений в Колумбии возросло до 320

10:35, 13 апреля 2017
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Не менее 320 человек погибли в результате наводнений и схода оползней в колумбийском муниципалитете Мокоа.

Иллюсрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Среди жертв 118 несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на администрацию президента страны.

Наводнения затопили Кашмирскую долину

Кроме того, травмы получили 332 человека. На данный момент все пострадавшие выписаны из больниц.

По информации властей, более 6 млрд песо (2 млн долларов) было переведено на счет, открытый правительством для сбора средств для пострадавших.

В муниципалитете все еще продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.

Напомним, в результате горного обвала, который произошел на индонезийском острове Ява, погибли четыре человека.

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