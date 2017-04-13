Число жертв наводнений в Колумбии возросло до 320

Не менее 320 человек погибли в результате наводнений и схода оползней в колумбийском муниципалитете Мокоа.

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Среди жертв 118 несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на администрацию президента страны.

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Кроме того, травмы получили 332 человека. На данный момент все пострадавшие выписаны из больниц.

По информации властей, более 6 млрд песо (2 млн долларов) было переведено на счет, открытый правительством для сбора средств для пострадавших.

В муниципалитете все еще продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.

Напомним, в результате горного обвала, который произошел на индонезийском острове Ява, погибли четыре человека.