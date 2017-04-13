Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

09:34, 13 апреля 2017
541

В четверг, 13 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах зберугається лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +15°

"По данным Укргидрометцентра, 13 апреля в связи с оттепелью и осадками в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +18°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
13 мая в Украине будет прохладно и с дождями 13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток
В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми
Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня до +18°, без осадков В Киеве сегодня до +18°, без осадков
В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
Лента новостей