Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В четверг, 13 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 13 апреля в связи с оттепелью и осадками в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +18°.