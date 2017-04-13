В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +15°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 апреля, в столице пройдет дождь, днем до +15°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер переменный, до 6.3 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:19, а зайдет в 19:48.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +18°.

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