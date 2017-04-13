Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на востоке потеплеет до +18° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 13 апреля в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +18°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке без осадков, теплее всего будет в Луганской области – до +18°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура днем до +16°.

На западе Украины синоптики обещают дожди. В Черновицкой области столбик термометра поднимется до +15°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура днем – до +15°. В центре Украины сегодня практически без осадков, до +17°.

Согласно народному прогнозу, 13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют — к потеплению.

Прогноз на 13 апреля / УНИАН

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