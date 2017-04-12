В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +15°

Согласно данным Погода УНИАН, 13 апреля в столице пройдет дождь, днем до +15°.

В Киеве завтра пройдет дождь / kyiv.depo.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +11°. Ветер западный и юго-западный, до 6.1 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:09, а зайдет в 19:48.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +18°.

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