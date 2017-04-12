Завтра в Украине местами пройдут дожди, на востоке днем до +18° (видеопрогноз)

16:30, 12 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +18°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН
В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке облачно с прояснениями, теплее всего будет в Луганской области - до +18°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +16°.

В высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность

На западе Украины в четверг пройдут дожди, местами с грозами. Теплее всего будет в Черновицкой области - до +15°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура - до +15°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют — к потеплению.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
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