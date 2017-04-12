В четверг, 13 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)

"По данным Укргидрометцентра, 13 апреля в связи с оттепелью и осадками в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 13 апреля во многих регионах Украины ожидаются заморозки.