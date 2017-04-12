На юго-западе Китая от проливных дождей пострадали 80 тысяч человек

14:30, 12 апреля 2017
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Около 80 тысяч человек в городе Чунцин на юго-западе Китая пострадали от проливных дождей.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на городской штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

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С 7 по 10 апреля в Чунцине прошли ливни, количество осадков на 188 дождемерных станциях превысило 100 мм.

По предварительной информации, дожди нарушили нормальный ритм жизни 79,4 тыс. человек, 500 человек были эвакуированы в экстренном порядке.

Напомним, в городе Гуйян провинции Гуйчжоу (Китай) из-за сильного ветра и града погиб человек.

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