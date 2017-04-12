Американский Висконсин посреди весны засыпало снегом (видео)

13:25, 12 апреля 2017
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В американском штате Висконсин в апреле выпал снег.

В Висконсине выпал снег / twitter.com @anawanna1958
В Висконсине выпал снег / twitter.com @anawanna1958

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что в штате температура резко опустилась до 4 градусов мороза. В нескольких городах намело по колено снега.

В свою очередь метеорологи советуют местным жителям пока наслаждаться красотой, ведь, по их прогнозам, зима вернулась ненадолго.

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