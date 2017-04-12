На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8

12:27, 12 апреля 2017
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Во вторник, 11 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8.

На Филиппинах произошло земдетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В результате землетрясения в Сальвадоре погиб человек

Эпицентр подземных толчков располагался в 7 км на север от населенного пункта Осиас. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан-Резави погиб один человек, 34 получили ранения.

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