Во вторник, 11 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 7 км на север от населенного пункта Осиас. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан-Резави погиб один человек, 34 получили ранения.