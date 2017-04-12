Новая Каледония пострадала от тропического циклона "Кук" (видео)

Тропический циклон "Кук" обрушился на Новую Каледонию, пострадали четыре человека.

Последствия циклона "Кук" / NCTV Nouvelle-Calédonie

По состоянию на 11 апреля один человек числился пропавшим без вести, передает Floodlist со ссылкой на местные власти.

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Сильные дожди и ветер повредили несколько домов, отмечается, что некоторые поселения серьезно пострадали от стихии.

Местные жители некоторое время оставались без электроэнергии, а несколько небольших дорог оказались разрушенными.

Напомним, в Новой Зеландии 7 апреля началась масштабная операция по ликвидации последствий тропического циклона "Дебби". Циклон вызвал на Северном острове наводнения и оползни.