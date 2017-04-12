Новая Каледония пострадала от тропического циклона "Кук" (видео)

11:32, 12 апреля 2017
535

Тропический циклон "Кук" обрушился на Новую Каледонию, пострадали четыре человека.

Последствия циклона
Последствия циклона "Кук" / NCTV Nouvelle-Calédonie

По состоянию на 11 апреля один человек числился пропавшим без вести, передает Floodlist со ссылкой на местные власти.

Жертвами тропического циклона "Дебби" в Австралии стали пять человек

Сильные дожди и ветер повредили несколько домов, отмечается, что некоторые поселения серьезно пострадали от стихии.

Местные жители некоторое время оставались без электроэнергии, а несколько небольших дорог оказались разрушенными.

Напомним, в Новой Зеландии 7 апреля началась масштабная операция по ликвидации последствий тропического циклона "Дебби". Циклон вызвал на Северном острове наводнения и оползни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео) Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео)
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
В Киеве сегодня до +18°, без осадков В Киеве сегодня до +18°, без осадков
Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта) Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта)
Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео) Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео)
В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
Лента новостей