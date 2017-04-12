Новая Каледония пострадала от тропического циклона "Кук" (видео)
Тропический циклон "Кук" обрушился на Новую Каледонию, пострадали четыре человека.
По состоянию на 11 апреля один человек числился пропавшим без вести, передает Floodlist со ссылкой на местные власти.
Жертвами тропического циклона "Дебби" в Австралии стали пять человек
Сильные дожди и ветер повредили несколько домов, отмечается, что некоторые поселения серьезно пострадали от стихии.
Местные жители некоторое время оставались без электроэнергии, а несколько небольших дорог оказались разрушенными.
Напомним, в Новой Зеландии 7 апреля началась масштабная операция по ликвидации последствий тропического циклона "Дебби". Циклон вызвал на Северном острове наводнения и оползни.
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