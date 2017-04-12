В Индонезии жертвами горного обвала стали четыре человека
В результате горного обвала, который произошел на индонезийском острове Ява, погибли четыре человека.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на управление по борьбе с последствиями природных бедствий Индонезии.
Наводнение нанесло значительный ущерб Бурунди, шесть человек погибли
Отмечается, что 24 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Поисково-спасательные работы были официально остановлены 12 апреля в связи со сложным рельефом местности и постоянными повторными обвалами.
Напомним, в результате схода оползня в округе Нганджук индонезийской провинции Восточная Ява пять человек пропали без вести.
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