В Индонезии жертвами горного обвала стали четыре человека

В результате горного обвала, который произошел на индонезийском острове Ява, погибли четыре человека.

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Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на управление по борьбе с последствиями природных бедствий Индонезии.

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Отмечается, что 24 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы были официально остановлены 12 апреля в связи со сложным рельефом местности и постоянными повторными обвалами.

Напомним, в результате схода оползня в округе Нганджук индонезийской провинции Восточная Ява пять человек пропали без вести.