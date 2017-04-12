Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

09:31, 12 апреля 2017
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Ночью 13 апреля во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net
В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +12°

"По данным Укргидрометцентра, ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 12 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +16°.

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