Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

Ночью 13 апреля во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 12 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +16°.