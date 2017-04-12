В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +12°

Согласно данным Погода УНИАН, 12 апреля в столице без осадков, днем до +12°.

В Киеве сегодня без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +7°. Ветер западный и юго-западный, до 5.0 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:11, а зайдет в 19:47.

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +16°.

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