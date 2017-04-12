В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)

08:03, 12 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +16°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / ua-travels.livejournal.com
В Украине сегодня местами пройдут дожди / ua-travels.livejournal.com

На востоке ожидаются дожди, теплее всего будет в Луганской области – до +16°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Одесской области до +16°.

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На западе Украины в среду без осадков, температура до +14°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура днем – до +12°. В центре Украины сегодня практически без осадков, до +13°.

Согласно народному прогнозу, 12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

Прогноз на 12 апреля / УНИАН
Прогноз на 12 апреля / УНИАН

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