Синоптик рассказала о погоде на Пасху: днем – дожди, ночью – заморозки

20:33, 11 апреля 2017
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В ночь на воскресенье, 16 апреля, будет без осадков.

Выставка писанок в Киеве / Фото УНИАН
Выставка писанок в Киеве / Фото УНИАН

Пасхальным утром дожди пройдут в западных регионах Украины и на севере, но днем их география расширится. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

В Киеве завтра без осадков, днем до +12°

"Первая карта - ночь 16 апреля практически без осадков. Вторая карта - утро 16 апреля еще сухо, только появляется дождь на западе и крайнем севере. Третья карта - аж днем 16 апреля пройдут дожди в западных и северных областях", - написала Диденко.

По ее словам, в Киеве на Пасху ночью и утром будет без осадков, днем ожидается дождь.

"Ночь будет холодная, +2+7, на западе заморозки, день в Украине +10+16 градусов", - добавила синоптик.

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