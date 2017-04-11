Синоптик рассказала о погоде на Пасху: днем – дожди, ночью – заморозки
В ночь на воскресенье, 16 апреля, будет без осадков.
Пасхальным утром дожди пройдут в западных регионах Украины и на севере, но днем их география расширится. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.
В Киеве завтра без осадков, днем до +12°
"Первая карта - ночь 16 апреля практически без осадков. Вторая карта - утро 16 апреля еще сухо, только появляется дождь на западе и крайнем севере. Третья карта - аж днем 16 апреля пройдут дожди в западных и северных областях", - написала Диденко.
По ее словам, в Киеве на Пасху ночью и утром будет без осадков, днем ожидается дождь.
"Ночь будет холодная, +2+7, на западе заморозки, день в Украине +10+16 градусов", - добавила синоптик.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+14°... +6°
-
Днепр+17°... +9°
-
Донецк+18°... +9°
-
Житомир+15°... +9°
-
Запорожье+18°... +9°
-
Ивано-Франковск+20°... +5°
-
Киев+16°... +10°
-
Кировоград+16°... +9°
-
Луганск+17°... +10°
-
Луцк+20°... +9°
-
Львов+20°... +7°
-
Николаев+18°... +10°
-
Одесса+18°... +10°
-
Полтава+17°... +10°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+18°... +6°
-
Сумы+19°... +10°
-
Тернополь+19°... +7°
-
Харьков+19°... +11°
-
Херсон+19°... +10°
-
Хмельницкий+16°... +6°
-
Черкассы+14°... +9°
-
Чернигов+17°... +10°
-
Черновцы+16°... +7°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 58 %
Восход: 05:58
Закат 20:13
Фаза луны:
Лента новостей