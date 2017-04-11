Синоптик рассказала о погоде на Пасху: днем – дожди, ночью – заморозки

В ночь на воскресенье, 16 апреля, будет без осадков.

Выставка писанок в Киеве / Фото УНИАН

Пасхальным утром дожди пройдут в западных регионах Украины и на севере, но днем их география расширится. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

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"Первая карта - ночь 16 апреля практически без осадков. Вторая карта - утро 16 апреля еще сухо, только появляется дождь на западе и крайнем севере. Третья карта - аж днем 16 апреля пройдут дожди в западных и северных областях", - написала Диденко.

По ее словам, в Киеве на Пасху ночью и утром будет без осадков, днем ожидается дождь.

"Ночь будет холодная, +2+7, на западе заморозки, день в Украине +10+16 градусов", - добавила синоптик.