В Киеве завтра без осадков, днем до +12°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 апреля, в столице без осадков, днем до +12°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:11, а зайдет в 19:47.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Украине местами пройдут дожди. На востоке и юге до +16°.

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