В Киеве завтра без осадков, днем до +12°

17:00, 11 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 апреля, в столице без осадков, днем до +12°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

Солнце в столице взойдет в 06:11, а зайдет в 19:47. 

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Украине местами пройдут дожди. На востоке и юге до +16°.

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