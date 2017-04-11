В Украине завтра местами пройдут дожди и немного похолодает (видеопрогноз)

16:30, 11 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 12 апреля в Украине местами пройдут дожди. На востоке и юге до +16°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН
В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди, теплее всего будет в Луганской области - до +16°. Жителей южных регионов также ожидают осадки, на Одесчине +16°.

Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

На западе Украины в среду облачно с прояснениями, температура днем до +14°.

В северных областях без осадков, температура - до +12°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +13°.

Согласно народному прогнозу, 12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
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