В Украине завтра местами пройдут дожди и немного похолодает (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 12 апреля в Украине местами пройдут дожди. На востоке и юге до +16°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди, теплее всего будет в Луганской области - до +16°. Жителей южных регионов также ожидают осадки, на Одесчине +16°.

Читайте также Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

На западе Украины в среду облачно с прояснениями, температура днем до +14°.

В северных областях без осадков, температура - до +12°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +13°.

Согласно народному прогнозу, 12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.