Ученый назвал пять самых опасных вулканов (видео)

Ученый Мэтью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли, в результате извержения которых могут погибнуть тысячи человек.

С 1660 года извежения вулканов привели к гибели сотен тысяч людей / Zeb Blais, snowbrains.com

Работа Блэкетта опубликована в журнале The Conversation.

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По мнению ученого, наибольшую опасность представляют следующие вулканы: Везувий (Италия), Ньирагонго (Демократическая Республика Конго), Попокатепетль (Мексика), Кракатау (Индонезия) и Чанбайшань (расположен на границе КНДР и Китая).

В статье отмечается, что с 1600 года извержения вулканов привели к гибели 278 880 человек. В частности, в 1815 году от голода, который начался после извержения вулкана Тамбора в Индонезии, погибли 92 тысячи человек. Жертвами цунами, вызванного извержением Кракатау в 1883 году, стали 36 тысяч человек.

Напомним, аргентинский ученый Родольфо Альварес и его гид остались живы после падения в жерло действующего вулкана Масая в Никарагуа.