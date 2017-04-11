Ученый назвал пять самых опасных вулканов (видео)
Ученый Мэтью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли, в результате извержения которых могут погибнуть тысячи человек.
Работа Блэкетта опубликована в журнале The Conversation.
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 километров
По мнению ученого, наибольшую опасность представляют следующие вулканы: Везувий (Италия), Ньирагонго (Демократическая Республика Конго), Попокатепетль (Мексика), Кракатау (Индонезия) и Чанбайшань (расположен на границе КНДР и Китая).
В статье отмечается, что с 1600 года извержения вулканов привели к гибели 278 880 человек. В частности, в 1815 году от голода, который начался после извержения вулкана Тамбора в Индонезии, погибли 92 тысячи человек. Жертвами цунами, вызванного извержением Кракатау в 1883 году, стали 36 тысяч человек.
Напомним, аргентинский ученый Родольфо Альварес и его гид остались живы после падения в жерло действующего вулкана Масая в Никарагуа.
Погода в Украине
-
Винница+14°... +6°
-
Днепр+17°... +9°
-
Донецк+18°... +9°
-
Житомир+15°... +9°
-
Запорожье+18°... +9°
-
Ивано-Франковск+20°... +5°
-
Киев+16°... +10°
-
Кировоград+16°... +9°
-
Луганск+17°... +10°
-
Луцк+20°... +9°
-
Львов+20°... +7°
-
Николаев+18°... +10°
-
Одесса+18°... +10°
-
Полтава+17°... +10°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+18°... +6°
-
Сумы+19°... +10°
-
Тернополь+19°... +7°
-
Харьков+19°... +11°
-
Херсон+19°... +10°
-
Хмельницкий+16°... +6°
-
Черкассы+14°... +9°
-
Чернигов+17°... +10°
-
Черновцы+16°... +7°