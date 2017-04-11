В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение
До конца суток 11 апреля в Ивано-Франковской области ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе днем до +19° (карта)
"В ближайший час с сохранением до конца дня 11 апреля по области и городу ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление западного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в течение ночи и утра 12 апреля по области и городу ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе.
Напомним, 11 апреля в высокогорье Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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