В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение

До конца суток 11 апреля в Ивано-Франковской области ожидается сильный ветер.

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Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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"В ближайший час с сохранением до конца дня 11 апреля по области и городу ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление западного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение ночи и утра 12 апреля по области и городу ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе.

Напомним, 11 апреля в высокогорье Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.