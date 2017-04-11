В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение

14:35, 11 апреля 2017
795

До конца суток 11 апреля в Ивано-Франковской области ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе днем до +19° (карта)

"В ближайший час с сохранением до конца дня 11 апреля по области и городу ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление западного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение ночи и утра 12 апреля по области и городу ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе.

Напомним, 11 апреля в высокогорье Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
13 мая в Украине будет прохладно и с дождями 13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео) Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае
В Киеве сегодня до +18°, без осадков В Киеве сегодня до +18°, без осадков
Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео) Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео)
В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
Лента новостей