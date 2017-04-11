Наводнения затопили Кашмирскую долину

13:30, 11 апреля 2017
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Сильные дожди привели к наводнениям в Кашмирской долине (Индия).

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Значительно поднялся уровень воды в реке Джелам и ее притоках, передает Floodlist.

Число жертв наводнений и оползней в Колумбии превысило 300

Некоторые низменные районы рядом с городом Сринагар были затоплены, военные и спасатели проводили эвакуацию. Местные жители опасались повторения разрушительного наводнения 2015 года, когда погибли 44 человека. Однако на этот раз наводнение было недолгим, никто не пострадал.

В то же время в городе Купвара жертвой наводнения стала молодая девушка. Также несколько человек погибли от ударов молний.

На данный момент наводнение утихло и уровни воды в реках начали понижаться.

Напомним, в результате схода оползня в округе Нганджук индонезийской провинции Восточная Ява пять человек пропали без вести.

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