В результате землетрясения в Сальвадоре погиб человек

12:31, 11 апреля 2017
494

В результате землетрясения магнитудой 5,1 в Сальвадоре погиб человек. 

В Сальвадоре произошло землетрясение / kids.nationalgeographic.com
В Сальвадоре произошло землетрясение / kids.nationalgeographic.com

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местную полицию.

У берегов Фиджи произошло землетрясение

"Один человек погиб в своей машине, когда ехал по автомагистрали Лос-Чоррос, на машину упал большой камень", - говорится в сообщении.

Также пострадали два человека, их доставили в больницу.

Землетрясение произошло в городе Антигуо-Кускатлан, очаг находился на глубине четырех километров.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться
Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео) Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае
Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта) Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта)
В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
Лента новостей