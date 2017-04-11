В результате землетрясения в Сальвадоре погиб человек

В результате землетрясения магнитудой 5,1 в Сальвадоре погиб человек.

В Сальвадоре произошло землетрясение / kids.nationalgeographic.com

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местную полицию.

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"Один человек погиб в своей машине, когда ехал по автомагистрали Лос-Чоррос, на машину упал большой камень", - говорится в сообщении.

Также пострадали два человека, их доставили в больницу.

Землетрясение произошло в городе Антигуо-Кускатлан, очаг находился на глубине четырех километров.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6.