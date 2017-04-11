В Украине 12-13 апреля ожидаются заморозки

12-13 апреля в Украине ожидаются заморозки 0-5°.

В Украине ожидаются заморозки / getbg.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Читайте также В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе днем до +19° (карта)

В частности, ночью 12 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°.

Также ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях ожидаются заморозки 0-3°.

Напомним, 11 апреля в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.