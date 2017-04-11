Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 километров

10:31, 11 апреля 2017
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Вулкан Шивелуч в Усть-Камчатском районе Камчатки (РФ) выбросил пепел на высоту до 6 км над уровнем моря.

Вулкан volkstat.ru
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6 километров / volkstat.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

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"Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 6 км над уровнем моря. Шлейф распространился на 75 км в юго-западном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

Пепел отнесло в сторону от населенных пунктов. Вулкану присвоили "оранжевый" цветовой код опасности. Аэрозольные и пепловые шлейфы могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям.

Напомним, в конце марта на поверхности вулкана Этна образовалась трехкилометровая река лавы

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