Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 километров
Вулкан Шивелуч в Усть-Камчатском районе Камчатки (РФ) выбросил пепел на высоту до 6 км над уровнем моря.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).
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"Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 6 км над уровнем моря. Шлейф распространился на 75 км в юго-западном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.
Пепел отнесло в сторону от населенных пунктов. Вулкану присвоили "оранжевый" цветовой код опасности. Аэрозольные и пепловые шлейфы могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям.
Напомним, в конце марта на поверхности вулкана Этна образовалась трехкилометровая река лавы.
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