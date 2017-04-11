Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

09:29, 11 апреля 2017
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Во вторник, 11 апреля, в высокогорье Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах ожидается лавинная опасность / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

"По данным Укргидрометцентра, 11 апреля в высокогорье восточной части Закарпатской области в связи с повышением температуры воздуха ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.

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